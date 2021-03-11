Пожилая именинница пожелала умереть на день рождения

Пожилая именинница загадала необычное желание на свой день рождения и стала звездой соцсетей. Видео с бабушкой опубликовал в TikTok ее внук Мэл Коулос (Mal Coles).

На записи, которая набрала 5,3 миллиона просмотров, пожилая женщина сидит на диване в окружении семьи и держит розовый именинный торт со свечой. Она задувает свечку и произносит: «Хочу умереть». Семья, очевидно, не ожидала такого заявления.

Окружающие начинают смеяться над ее пожеланием, а виновница торжества невозмутимо ест капкейк. Слышно, как женщина за кадром говорит: «О, Боже!», а другой человек кричит: «Я только собирался порадоваться!»

Тиктокеров развеселило честное признание бабушки. Один из них написал: «Удивительно! Это напомнило мне, как моя бабуля объявила на своем 96-м дне рождения: "Спасибо вам всем, что пришли, надеюсь, это будет мой последний день рождения"».

Еще один отметил: «Пожилые люди говорят то, что думают, и мне это нравится». Третий заявил, что поскольку женщина произнесла свое желание вслух, оно не сбудется. Это значит, что она выбрала прожить по меньшей мере еще один год.

Ранее сообщалось, что в свой день рождения 100-летний британец Вердус Хаес попытался побить мировой рекорд и стать самым пожилым человеком, который прыгнул с парашютом. Мужчина совершил полет с инструктором, чтобы собрать деньги для помощи местным хосписам.