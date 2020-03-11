94-летняя именинница пожелала умереть на день рождения

Неожиданный ответ 94-летней женщины на поздравление с днем рождения попал на видео и удивил пользователей сети. На видео с праздника обратило внимание издание Daily Mail.

В понедельник, 9 марта, жительница американского города Вашингтон Полин Киддер (Pauline Kidder) опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео. На кадрах ее 94-летняя бабушка принимает поздравления с днем рождения и признается, что желает умереть.

Вся семья поет имениннице песню и дарит торт со свечами, после чего та говорит: «Что ж, большое спасибо! Очень надеюсь, что это мой последний день рождения!»

Такой неожиданный ответ шокировал всех гостей, и Киддер решила выложить кадры в сеть. За сутки видео посмотрели почти 13 миллионов раз, а также оно собрало почти три миллиона лайков.

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