Любитель лотерей дважды стал долларовым миллионером и назвал выигрышное число

Любитель лотерей из американского города Литлтон, штат Северная Каролина, который дважды за семь месяцев сорвал джекпот, назвал выигрышное число. Его историю приводит информационный портал UPI.

Виллард Вебер (Willard Weber) заглянул в магазин в городе Галифакс и заметил билет мгновенной лотереи Millionaire Maker, недавно поступивший в продажу. Он решил попытать удачу и приобрел билет. Проверив результаты, мужчина не сразу понял, что стал долларовым миллионером.

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Позже выяснилось, что Вебер разбогател на миллион долларов (73,7 миллиона рублей). Ему не первый раз повезло в лотерее: в августе прошлого года они с коллегой сорвали джекпот в четыре миллиона долларов (около 296 миллионов рублей). Приятели разделили выигрыш поровну, уплатив необходимые налоги.

Вебер утверждает, что выигрышное число, принесшее уже вторую победу, — 23. «Поверить не могу, что это же число выпало и в прошлый раз», — признается он.

Предыдущий денежный приз американец потратил на покупку раритетной машины Cadillac El Dorado. Текущий выигрыш он намерен отложить на будущее.

Ранее сообщалось, что интуиция помогла жительнице американской деревни Нью-Хейвен, штат Мичиган, выиграть в лотерею и разбогатеть на миллион долларов. Благодаря этим деньгам она планирует помочь семье.