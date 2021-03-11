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Синоптик спрогнозировал аномальное потепление в некоторых регионах России

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В ближайшие дни в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока наступит аномальное потепление с 11 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Во Владивосток придет потепление до 8-9 градусов выше нуля, в Хабаровске, Амурской области и Благовещенске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. По словам синоптика, в Иркутске ожидается потепление до плюс 8 градусов, в Тыве и Бурятии — до 4 градуса выше нуля. Вильфанд отметил, что такая температура на 8-10 градусов превышает норму.

Ранее Вильфанд спрогнозировал приход весны в европейской части России. По его словам, после аномальных морозов ожидается резкое потепление в пятницу, 12 марта, а к выходным столбики термометров будут подниматься выше нуля.

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