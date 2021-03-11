Москвич нашел тело матери, ушел в запой и застал так 8 Марта

Житель Москвы неделю провел в одной квартире с телом своей матери, умершей от сердечной недостаточности. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, москвич обнаружил умершую мать 5 марта, после чего ушел в запой, застав в таком виде 8 Марта. Скорую помощь он вызвал только спустя неделю.

Мужчина работает музыкантом, уточняет РЕН ТВ.

Ранее в удмуртской Можге 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией на протяжении недели находился в квартире со своей матерью, умершей от хронического заболевания, после чего умер сам. Предположительно, он умер от переохлаждения, когда вода из крана затопила кухню. Соседи не обратили внимание на шум и крики, так как такое поведение ребенка якобы считалось обычным.