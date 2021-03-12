Церковный казначей украл 11 миллионов рублей и спустил их на порно

В американском штате Пенсильвания церковного казначея обвинили в том, что он украл более 150 тысяч долларов (11 миллионов рублей) и спустил их на порно. Об этом пишет WPXI.

Согласно материалам дела, 56-летний Гленн Йотерс (Glenn Yothers) 12 лет проработал казначеем и последние четыре года воровал деньги, предназначавшиеся для оплаты счетов и других нужд церкви города Юнити Тауншип. Выяснилось, что краденые средства он тратил на эротических сайтах.

Церковнослужители заметили неладное, когда обнаружили ряд неоплаченных счетов. Йотерс сознался полиции, что страдал зависимостью от порносайтов. На этой неделе ему предъявили обвинение в воровстве путем обмана. Судебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ашби-де-ла-Зоуч, графство Лестершир, секретарша начальной школы Мишель Пидкок (Michelle Pidcock) украла целое состояние и спустила деньги на путешествия. За пять лет она присвоила в общей сложности 84,3 тысячи фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей по текущему курсу), создавая поддельные счета.