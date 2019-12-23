Школьная секретарша украла целое состояние и спустила деньги на путешествия

В английском городе Ашби-де-ла-Зоуч, графство Лестершир, секретарша начальной школы Мишель Пидкок (Michelle Pidcock) украла целое состояние и спустила деньги на путешествия. Об этом сообщает газета Leicester Mercury.

Пидкок работала секретарем с января 2008-го по июнь 2018 года и занималась счетами школы. За последние пять лет она присвоила в общей сложности 84,3 тысячи фунтов стерлингов (6,8 миллиона рублей), создавая поддельные счета. Краденные деньги она переводила на счет мужа и тратила их на покрытие долгов, поездки по Британии и обустройство дома.

Преступная схема вскрылась прошлым летом, через три дня после того, как Пидкок уволилась. Организаторы активного отдыха Hilltop Outdoor Centre связались со школой и пожаловались на неоплаченный счет. Тогда школьные работники изучили операции по счету и заметили денежные переводы на имя супруга Пидкок.

Полиция осмотрела ее жилье и обнаружила, что в ванной комнате недавно был сделан ремонт. Также в ее ноутбуке нашли шаблон для фиктивных счетов. На допросе секретарша призналась, что имела свободный доступ к счету мужа и последние годы страдала от депрессии.

Из-за недостачи денег школа не смогла вовремя нанять трех сотрудников. В итоге страховка покрыла их потери, кроме суммы, потраченной на расследование.

На суде Мишель Пидкок призналась в мошенничестве с использованием служебного положения. Ее приговорили к двум годам тюрьмы, двум годам условного заключения и 250 часам неоплачиваемых работ. Судья обязал ее выплатить компенсацию в 84,3 тысячи фунтов стерлингов в течение 28 дней.

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