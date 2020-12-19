Американец заставил родителей заплатить за уничтожение порно

Житель США Дэвид Веркинг выиграл в суде дело против своих родителей, уничтоживших его коллекцию порно. Судья обязал Бет и Пола Веркингов заплатить за ущерб. Точная сумма пока не определена и может быть оспорена, сообщает издание Mlive.

История началась в 2016 году. Мужчина после развода переехал в дом родителей в штате Мичиган и прожил там несколько месяцев. Затем он поссорился с отцом и матерью, те вызвали полицию и заставили его съехать. При этом Дэвид оставил некоторые свои вещи, в том числе порножурналы, видеокассеты и DVD-диски с фильмами для взрослых и секс-игрушки.

Американец ожидал, что родители перешлют ему оставшееся имущество, но вскоре узнал, что отец избавился от коллекции. Более того, Пол Веркинг заявил, что оказал сыну «большую услугу».

Пострадавший возмутился «заботой» и весной 2019 года подал в суд, оценив ущерб в 25 тысяч долларов. Адвокат пострадавшего утверждает, что родители должны вернуть Дэвиду трехкратную стоимость утраченного.

Ответчики не отрицали сам факт уничтожения, но настаивали, что заранее запрещали завозить в их доме порнографию. При этом Пол и Дэвид утверждали, что им пришлось даже хранить некоторые вещи в банковской ячейке, потому что они сомневались в их законности. Тем не менее полиция в ходе проверки не смогла подтвердить это обвинение.

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