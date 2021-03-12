Инспектор ДПС сжег автомобиль своей жены-полицейской из-за сложного развода

В Краснодарском крае сотрудник ДПС сжег автомобиль инспектора по вопросам миграции, которая приходится ему женой. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, 37-летний полицейский ночью совершил поджог машины своей супруги — капитана полиции. После задержания поджигатель признался в содеянном. По его словам, он пошел на это из-за «неприязненных отношений на фоне бракоразводного процесса с женой». Уточняется, что правоохранителю грозит до пяти лет лишения свободы.

9 марта сообщалось, что российская студентка совершила поджог колледжа из-за безответной любви к преподавателю. Девушка пробралась в одно из служебных помещений здания в вечернее время, сложила в кучу различные вещи и полила их легковоспламеняющейся жидкостью. После поджога подозреваемая скрылась с места преступления.