Глава МВД России отчитал шведского коллегу за слова о Крыме

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отчитал шведского коллегу Микаэля Дамберга. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ходе встречи на конференции по безопасности дорожного движения в феврале 2020-го в Стокгольме. Российская сторона рассказала об успешных переговорах, шведы предпочли не афишировать беседу Колокольцева и Дамберга. По запросу издания документы, касающиеся встречи, изучили на предмет секретности и частично предоставили газете.

Во время переговоров глава шведского ведомства рассказал о проблемах страны с организованной преступностью, наркоторговлей и терроризмом. Колокольцев в ответ призвал его к сотрудничеству по вопросу борьбы с угрозами.

После этого Дамберг подверг критике Москву за присоединение Крыма и конфликт на востоке Украины. Однако российский министр отверг претензии и заявил, что «современный мир хрупок». Он указал коллеге, что «нельзя зацикливаться на Полтавской битве», и призвал двигаться дальше и продолжать диалог между Москвой и Стокгольмом.

«Колокольцев — профессионал, который отвечает за внутреннюю безопасность России. Похоже, он отчитал Дамберга и потребовал, чтобы тот прекратил свою критику», — подчеркнул собеседник издания. Он также обвинил шведского министра в непрофессионализме, так как тот говорил «обо всем подряд».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.