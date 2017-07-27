Два шведских министра ушли в отставку из-за возможных утечек секретных данных

Премьер-министр Швеции Стефан Лефвен отправил в отставку глав двух ведомств — Андерса Игемана (МВД) и Анну Юханссон (министерство инфраструктуры). Об этом сообщает Reuters.

На этот шаг глава правительства королевства пошел из-за скандала, связанного с возможной утечкой секретной информации. «Я не хочу политического хаоса в Швеции, это не то, что нам сейчас нужно. Я возьму на себя ответственность и гарантирую, что мы не допустим политического кризиса», — заявил Лефвен.

Утечка данных могла произойти в результате соглашения, которое в 2015 году министерство транспорта Швеции заключило с компанией IBM Sweden на IT-обслуживание ведомства. В ее распоряжении оказались данные о регистрационных номерах наземных, водных и воздушных транспортных средств Швеции, в том числе техники полиции и военных.

Представители шведских спецслужб заявили в этой связи, что база данных стала достоянием иностранцев, которые не имеют соответствующих допусков к работе с секретной информацией. Однако сообщений о реальном ущербе не поступало.