Песков сравнил число информационных утечек в России и США

Факты многочисленных утечек в бюрократической системе США являются внутренним делом этой страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 23 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас, слава богу, такого не происходит. Утечки бывают, но не в таком объеме», — отметил официальный представитель Кремля. Он добавил, что не считает себя вправе комментировать подобные случаи.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что за утечками в прессу информации, дискредитирующей Вашингтон, стоит команда бывшего американского лидера Барака Обамы. Незадолго до этого сообщалось, что Белый дом занялся расследованием таких случаев — речь шла, в частности, о разглашении деталей телефонных переговоров Трампа с лидерами других стран.

Число случаев утечки секретной информации в США выросло в прошлом году более чем в два раза, отмечает ТАСС со ссылкой на данные Минюста США. В 2016 году в ведомство поступило 37 сигналов о случаях несанкционированного разглашения секретных данных.