Национальное бюро расследований Филиппин сообщило, что в деле об изнасиловании и убийстве стюардессы появились нераскрытые детали. Об этом пишет GMA News Online.

17 февраля прокуратура города Макати завершила предварительное расследование уголовного дела, начатого в связи со смертью стюардессы Кристин Дасера. Несколько недель спустя, после получения лабораторных исследований, показавших следы запрещенных наркотиков и спермы в отеле номера, в котором останавливались Дасера, полиция потребовала возобновления следствия.

Нескольким мужчинам, которые были в номере с Дасера в новогоднюю ночь, были предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве. Однако молодые люди не признали свою вину и настаивали на том, что не причиняли девушке вреда.

По данным судебно-медицинского отчета лаборатории криминальной полиции Филиппин, Дасера скончалась из-за разрыва аневризмы аорты, который был вызван повышением артериального давления. Убийство было исключено из причин смерти девушки.

Представитель бюро Фердинанд Лавин (Ferdinand Lavin) заявил, что новые обвинения по делу будут предъявлены в пятницу, 19 марта, однако сейчас он отказался раскрыть подробности.

22 января сообщалось об увольнении начальника полиции Филиппин Гарольда Депозитара (Harold Depositar) из-за недобросовестного ведения дела об убийстве и изнасиловании стюардессы Кристин Дасеры. Правоохранительные органы подверглись критике из-за результатов токсикологического исследования тела погибшей, также их обвиняли в принуждении к даче ложных показаний.