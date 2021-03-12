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Глава «Национального объединения» Франции рассказала о кредите в России

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Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава французской националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен рассказала о том, что регулярно выплачивает кредит на деятельность ее движения, взятый в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское телевидение.

«Мы уже осуществляем такие выплаты. Мы делаем это каждый месяц и не испытываем с этим никаких трудностей, потому что мы приложили необходимые усилия, чтобы приспособить формат партии к ее финансовому положению», — ответила политик на вопрос о задолженности перед российским банком.

Она рассказала, что штаб-квартира партии переехала в помещение, аренда которого стоит меньше, чем у прежнего. Кроме того, финансировать партию активно помогают ее избиратели. Ле Пен объяснила, что ее сторонники понимают ситуацию — националистической партии не хотят давать кредит в западных банках — и потому не видят ничего предосудительного в сотрудничестве с российскими банками.

Ле Пен в 2014 году взяла на свою кампанию кредит в 9 миллионов евро в ООО «Первый чешско-российский банк». Это не повредило ее популярности: на выборах партии удалось укрепить свои позиции. На выборах в Европарламент она обошла остальные политические силы и получила 24 из 74 мест, предназначенных для Франции.

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