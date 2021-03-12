Евгений Пригожин предложил накормить Нацгвардию США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил мэру Вашингтона услуги своей компании «Конкорд» по обеспечению солдат Национальной гвардии США качественной едой. Соответствующее заявление он сделал в Telegram.

Пригожин со ссылкой на публикацию американского сайта FrontPage Magazine написал, что власти США «не только отравляли, но и унижали американских солдат гнилой и несъедобной пищей». «Итак, я предлагаю мэру Вашингтона, округ Колумбия, сделку по приготовлению и доставке качественной еды для сотрудников Национальной гвардии компанией Concord Catering. Зная американский прагматизм, я готов предложить американским чиновникам долгосрочное деловое партнерство в этом случае», — добавил бизнесмен.

Он отметил, что в меню его компании отсутствуют черви и металлическая стружка. «Все будут сыты и счастливы», — заключил Пригожин.

В начале марта FrontPage Magazine опубликовал статью о проблемах с качеством питания в Национальной гвардии США. Так, по данным местных СМИ, солдаты выбросили 75 обедов, в которых нашли металлическую стружку. Позже им подали блюда с сырой говядиной. В результате нескольких солдат пришлось госпитализировать из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

В феврале ФБР США предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении Пригожина. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе американской Федеральной избирательной комиссии.