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В США заявили о намерении совместно с ЕС ввести новые санкции против России

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Джейк Салливан
Джейк Салливан
Фото: Alex Brandon / Associated Press

В США заявили о намерении совместно с Европейским союзом (ЕС) ввести новые санкции против России. Об этом рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон собирается добиваться от ЕС выработки дополнительных совместных ограничительных мер в ответ на различные «злонамеренные действия» Москвы. Салливан подчеркнул, что президент США Джо Байден стал проводить твердую линию в отношении России, в том числе работая с Евросоюзом.

Ранее США обвинили Россию в «милитаризации» Крыма. На неформальном заседании Совета безопасности ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Москва перебросила в Крым самолеты, обладающие ядерным оружием, а также оружие и боеприпасы. Она добавила, что Россия усилила свое военное присутствие в Керченском проливе, Черном и Азовском морях.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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