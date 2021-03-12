Отдыхающим в Турции посоветовали не купаться в море

Туристам в турецкой Анталье и Мугле посоветовали в ближайшее время отказаться от купания в море ввиду резкого ухудшения погодных условий. Об этом пишет TRTHaber.

Как отмечает издание, после устойчивого тепла на курортах объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам синоптиков, в регионах ожидается серьезное усиление ветра с западного и юго-западного направлений — скорость воздушных потоков, по предварительным данным, может составлять от 50 до 88 километров в час. Также вероятны дожди. Предполагается, что непогода продлится до 13 марта.

Известно, что температура воздуха в указанных районах в настоящее время составляет 18 градусов тепла, а воды — около плюс 17.

Местных жителей и отдыхающих призывают соблюдать осторожность, избегать прогулок у водоемов и купания в море.

19 октября прошлого года на провинцию Анталья также обрушился смертоносный шторм и сильный дождь с градом. В результате мощного ливня и ветра был нанесен значительный ущерб местным поселениям и сельскохозяйственным районам — были сорваны крыши домов, повалены деревья, повреждены автомобили. Также стало известно о жертвах произошедшего — на одной из автобусных остановок в ожидании транспортного средства погибла 28-летняя местная жительница.