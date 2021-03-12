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Больной ребенок полгода ждал укола за пять миллионов рублей и умер в России

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В Красноярском крае больной ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) полгода ждал укола препарата «Спинраза» за пять миллионов рублей и умер во время транспортировки из одной больницы в другую. Возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, к смерти мальчика привел тот факт, что «неустановленные должностные лица» краевого клинического центра охраны материнства и детства вовремя не ввели ему препарат «Спинраза».

Мать ребенка в разговоре с изданием «Такие дела» подтвердила, что укол ее сыну одобрили в октябре прошлого года. «С уколом тянули, потому что ждали, пока финансы поступят. Финансы поступили 1 января. Потом были задержки при покупке, но я не знаю», — рассказала женщина.

Ранее в Чувашии шестилетняя девочка со СМА также умерла после отмены уколов дорогостоящего препарата. Власти объяснили, что ей отменили препарат якобы из-за отсутствия лечения. Один укол «Спинразы» после регистрации препарата в России стоит более пяти миллионов рублей, до этого он был на три миллиона дороже.

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