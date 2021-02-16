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Власти Чувашии прокомментировали смерть девочки с СМА из-за нехватки лекарств

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Фото: Globallookpress.com

Уколы дорогостоящего препарата «Спинраза» («Нусинерсен») девочке со спинально-мышечной атрофией, которая умерла в Чувашии, были прекращены из-за отсутствия эффекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики. По информации властей, медики планировали начать лечение препаратом «Рисдиплам».

«Лекарство не дало того эффекта, который ожидали», — отметили в пресс-службе.

По версии следователей, ребенок 2014 года рождения умер от отказа работников больницы продолжать терапию препаратом «Спинраза», который Минздрав рекомендует пациентам с таким диагнозом.

В пресс-службе Минздрава республики отметили, что «врачебной комиссией было принято решение о нецелесообразности проведения дальнейшей терапии препаратом». В министерстве также подчеркнули, что «пациентка регулярно получала амбулаторное и стационарное лечение в медицинских организациях республики, неоднократно консультировалась в федеральных клиниках».

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка со спинально-мышечной атрофией умерла из-за отмены уколов дорогостоящего препарата «Спинраза». Решение об отмене лекарства приняли на врачебном консилиуме в декабре 2020 года. По словам матери ребенка, у девочки наблюдались улучшения от лечения.

Управление Следственного комитета по Чувашии также сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц республиканской детской клинической больницы, повлекшей смерть ребенка, не получившего нужный препарат.

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