Собянин рассказал о выгодах офсетных контрактов для Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что офсетные контракты по производству жизненно важных лекарств позволяют создавать рабочие места в городе, а также экономить средства. Такие выгоды от них он перечислил в своем личном блоге в пятницу, 12 марта.

«Мы уже заключили пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. В создание новых производств инвесторы вложат 12,9 миллиарда рублей», — написал градоначальник.

Правительство Москвы заключило в 2017 году офсетный контракт с компанией «Биокад», в рамках которого до конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов. Первые партии доставят уже в марте-апреле. Собянин объяснил, что для бизнеса такие контракты выгодны из-за долгосрочной гарантии сбыта продукции и надежной базы для национальных поставок.

«Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей. Большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Тем не менее, благодаря офсетам мы рассчитываем создать в Москве еще несколько крупных производств — в сфере транспортного машиностроения, выпуска коммунальной техники и оборудования для сектора IT», — заключил мэр.