На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами

Жительница австралийского района Саншайн-Кост, штат Квинсленд, нашла на пляже загадочное зубастое существо. На фотографии животного, оказавшимся гигантским звездочетом, обратило внимание издание Yahoo! News.

В среду, 10 марта, австралийка разместила в Facebook фотографии странной рыбы с идеально белыми зубами. «Кто-нибудь знает, что это за рыба?» — написала она.

Некоторые пользователи предположили, что это плоскоголов — черные плоскоголовы иногда встречаются на восточном побережье Австралии. Другие решили, что это рыба-звездочет. Эти рыбы часто встречаются на юге штата Квинсленд и вдоль южного побережья вплоть до Западной Австралии. Иногда они кусают дайверов, которые заходят в воду ночью.

Часть пользователей обратила внимание на зубы рыбы. «Кто-то хочет вернуть свои зубные протезы», — написала одна женщина. Другая пошутила, что зубы у рыбы чище, чем у нее самой.

Профессор Кьюлум Браун (Culum Brown) из Департамента биологических наук Университета Маккуори подтвердил, что австралийка нашла рыбу-звездочета. «Для этого вида нехарактерно жить на юго-восточном побережье. Он больше похож на крупный новозеландский вид, который чаще всего встречается у берегов Южного острова. Но может появляться и на восточном побережье Австралии», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что на берегу британского Уэльса нашли останки животного длиной не менее семи метров. По оценке специалистов, вес останков составляет около четырех тонн.