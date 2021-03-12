В сенате назвали коронавирусный план Байдена «многомиллиардным троянским конем»

Глава республиканского меньшинства в сенате Конгресса США Митч МакКоннелл раскритиковал коронавирусный план президента Джо Байдена, назвав его «троянским конем». По мнению республиканца, под видом спасения Америки от пандемии, которое состоится и так, глава государства решил помочь властям штатов. Его мнение передает британский Daily Mail.

«Это не указ, который покончит с пандемией, это троянский конь ценой в миллиарды долларов, наполненный плохими и устаревшими либеральными идеями», — подчеркнул МакКоннелл.

Он считает, что президент-демократ пытается присвоить себе победу над эпидемией, которая во многом стала возможна благодаря действиям администрации его предшественника Дональда Трампа. Экономике США предрекают неизбежный подъем обратно из кризиса в этом году, а глава страны, по мнению МакКоннела, делает вид, что это происходит благодаря ему.

Кроме того, отметил республиканец, указ, который призван помочь семьям в тяжелом положении, в результате в основном поможет местным правительствам: лишь один процент от всех денег будет выделен на вакцинацию, и девять процентов — на остальные вопросы здравоохранения.

Байден подписал план выхода страны из пандемии, который предполагает выделение помощи объемом более 1,9 миллиарда долларов. Выступая по поводу годовщины введения коронавирусных ограничений 12 марта, он пообещал американцам, что 4 июля они будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от коронавируса. За несколько дней до этого президент предрекал возвращение к обычной жизни в стране через год.