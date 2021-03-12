Женским спортивным топам добавили новую функцию

Американский дизайнер решила добавить новую функцию женским спортивным бюстгальтерам. Свои разработки она разместила в Instagram в четверг, 11 марта.

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Как сообщает издание Hypebae, в коллаборации со спортивным брендом Puma Николь Маклафлин из Нью-Йорка создала коллекцию топов в поддержку Women Win — организации, расширяющей права и возможности женщин по всему миру вести активный образ жизни.

В линейку вошли пять видов топов нестандартного дизайна. По задумке Маклафлин, их можно использовать в качестве контейнера для других спортивных аксессуаров. Например, на одном из размещенных в серии снимков модель позирует в красном бра, напоминающем сумку, внутри которой хранятся перчатки. На другом фото топ разделен на две части и оснащен ремнями для крепления бутылок с водой.

Отмечается, что все вещи изготовлены вручную из неиспользованных на производстве Puma материалов.

В феврале знаменитости начали массово публиковать фото в легинсах популярного бренда Fashion Nova и запустили новый тренд. Речь идет о спортивных лосинах, ткань которых выполнена в виде пчелиных сот. Считается, что они визуально увеличивают ягодицы за счет специальных швов на задней части и необычной структуры материала.