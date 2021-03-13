Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста против закрытия культурных учреждений во Франции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 57-летняя актриса вручала награды в номинации «Лучшие костюмы». На сцену она вышла в костюме осла и с нанесенной на лицо красной краской. После она поддержала артистов, которые заняли парижский театр «Одеон» и требуют открытия культурных учреждений.

В конце своего выступления Масьеро разделась догола. На ее груди была надпись No culture, no future (англ. Нет культуры — нет будущего), а на спине — вероятно, обращение к премьер-министру страны Жану Кастексу с требованием «вернуть искусство». «Сейчас мы такие — абсолютные голые», — заключила актриса, имея в виду своих коллег.