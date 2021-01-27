Вышедшая полуголой на улицу 55-летняя актриса ответила на критику своих фото

Актриса из сериала «Сплетница» Элизабет Херли ответила на критику своих фотографий, сделанных в обнаженном виде на улице. Она прокомментировала в Twitter предположение журналистов о том, что ее снимал 18-летний сын.

55-летняя Херли объявила, что обнаженные снимки были сделаны ее 80-летней матерью. На фото актриса предстала в белых трусах и меховой шубе на голое тело. Фотосессия прошла на заснеженном заднем дворе дома артистки.

Far be it for me to suggest the tabloids get their facts muddled, but these pics were in fact taken by my 80 year old mother. Not entirely sure if that puts minds at rest or not 😘 pic.twitter.com/yKwbAlfk9i — Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) January 26, 2021

«Конечно, кто я такая, чтобы предполагать, что таблоиды все напутали, но фото на самом деле сделаны моей 80-летней матерью. Не знаю, успокоит это вас или нет», — написала Херли.

Как уточняет The Independent, снимки Херли раскритиковал британский телеведущий Пирс Морган, назвавший их пугающими. Журналист предположил, что фотографии были сделаны 18-летним сыном актрисы Дэмиеном.

Элизабет Херли — бывшая возлюбленная актера Хью Гранта. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Члены королевской семьи», «Мошенники», «Вес воды», «Хроники молодого Индианы Джонса», «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил».