Джордж Клуни пришел на киноплощадку пьяным

Американский актер Джордж Клуни признался, что однажды пришел на киноплощадку пьяным. Он рассказал об этом случае журналу Variety.

В рамках совместного интервью с актрисой Мишель Пфайффер, приуроченного к юбилею фильма 1996-го года «Один прекрасный день», звездный дуэт вспомнил о съемочном дне, когда Клуни явился в нетрезвом виде. 59-летний актер объяснил, что до этого у него был выходной и он «немного выпил» с приятелем.

«Мы не спали и выпили немного водки. Или чего-то в этом роде», — поведал Клуни. На следующий день он обнаружил, что все еще пьян.

Когда Клуни появился на съемочной площадке, его партнерша по фильму Пфайффер заметила исходивший от актера сильный запах спиртного и заявила ему, что он нетрезв. Тогда исполнитель главной роли попытался избавиться от перегара ополаскивателями для рта, но у него ничего не вышло.

В том же интервью Клуни рассказал, что познакомился с будущей партнершей по кинокартине еще в 1982-м году, когда встречался с сестрой Пфайффер. По его словам, он не догадывался, что его коллега станет звездой и позже был восхищен успехом актрисы.