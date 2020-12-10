Джорджа Клуни госпитализировали перед съемками фильма

Актер Джордж Клуни попал в больницу после того, как резко похудел для съемок фильма. Об этом он рассказал в интервью британскому таблоиду Mirror.

За четыре дня до начала съемок кинокартины «Полночное небо» актера доставили в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у Клуни острый панкреатит. Он объяснил свой недуг подготовкой к роли, в ходе которой он за короткий срок сбросил 13 килограммов.

«Думаю, что я перестарался со сбросом веса и просто не заботился о себе должным образом. Мне потребовалось несколько недель, чтобы выздороветь. Поскольку я еще и режиссер картины, мне было непросто, ведь для этого понадобилось огромное количество энергии», — поведал актер.

Речь идет о новом фильме от Netflix «Полночное небо», режиссером которого также выступил Клуни. В нем он сыграл роль пожилого ученого-астронома, выжившего после глобальной катастрофы. Для картины режиссеру пришлось не только похудеть, но и отрастить длинную бороду, что, по признанию звезды, сильно раздражало дочь и жену, но порадовало его сына, который постоянно прятал в ней различные мелкие предметы.