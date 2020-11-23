Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города

Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как во время съемок картины «12 друзей Оушена» его разыграл коллега Брэд Питт. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале GQ.

По словам звезды, близкий друг выставил его высокомерным в глазах целого города. Когда работа над лентой проходила в Комо, где долгое время жил Клуни, Питт развесил по городу объявления и разослал жителям листовки, в которых говорилось, что в скоро в этом месте будут проходить съемки новой ленты.

«Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или же называть Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза», — написал Питт. После этого местные издания начали публиковать статьи о том, что Клуни считает себя звездой.

Ранее Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде со своим коллегой Расселом Кроу. Артист отметил, что звезда «Гладиатора» негативно высказывался о нем еще 15 лет назад. «Вдруг из ниоткуда он заявил: "Я не такой продажный, как Роберт Де Ниро, Харрисон Форд или Джордж Клуни". Откуда это, черт возьми, взялось?» — удивился Клуни. Он добавил, что устал от конфликтов. По словам актера, теперь ему куда более интересен просмотр шоу модели Крисси Тейген.