Российская телеведущая прогулялась голой по проезжей части и была задержана

В подмосковном городе Раменское российская телеведущая и актриса Хильда Кармен прогулялась голой, после чего была задержана правоохранительными органами. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На опубликованном в сети видео обнаженная Кармен идет по проезжей части города, за ней едет машина сотрудников ДПС. Авторы ролика рассуждают, в связи с чем женщина оголилась. «Вроде идет нормально. Может, проспорила что-то»? — предполагает очевидица.

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Инцидент произошел днем 20 сентября. В комментариях паблика «Типичное Раменское» пользователи отмечали, что машина ДПС следовала за ведущей несколько минут, не предпринимая никаких действий.

По данным РЕН ТВ, Кармен оголилась после того, как приняла запрещенные вещества. В конце прогулки актрису поджидали врачи. Утверждается, что специалисты приложили немало усилий, чтобы усадить телеведущую в автомобиль скорой помощи. На втором опубликованном видео ее ведут в машину сотрудники скорой вместе с полицейским. Она оказывает им сопротивление.

27-летняя Хильда Кармен снималась в рекламах, сериалах и короткометражных фильмах. Также она ведет шоу про путешествия «Знания и эмоции» на телеканале ТВ-3 и блог в Instagram, где имеет 17 тысяч подписчиков.