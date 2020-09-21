Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована

Российская телеведущая и актриса Хильда Кармен после прогулки голой по дорогам в подмосковном городе Раменское была госпитализирована в диспансер. Как сообщает StarHit, анализы показали, что женщина не находится под влиянием каких-либо веществ.

Отмечается, что Кармен привезли в психоневрологический диспансер сразу после инцидента на улице. Результаты проведенного обследования показали, что ведущая была трезва. В крови актрисы не обнаружили следов наркотических веществ.

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По неофициальной информации, женщина пережила нервный срыв. В настоящее время она продолжает находиться в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что днем 20 сентября обнаженная Кармен прошла по проезжей части Раменского, за ней следовала машина сотрудников ДПС. Позже актрису попытались забрать врачи. Вместе с полицейским медики с трудом, но смогли усадить ведущую в автомобиль скорой помощи. О происшествии стало известно из-за публикации нескольких роликов в соцсетях города.

В марте Кармен вышла замуж за продюсера Георгия Руденю. Артистка публиковала в блоге снимки семейной жизни. В августе она жаловалась, что супруг несколько месяцев не может встретиться с сыном от предыдущих отношений и что мать ребенка запретила ему общаться с ребенком.

27-летняя Хильда Кармен снималась во множестве реклам для телевидения, а также сериалах и короткометражных фильмах. Она ведет шоу про путешествия «Знания и эмоции» на телеканале ТВ-3 и блог в Instagram, на который подписаны около 17 тысяч человек.