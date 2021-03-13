В Норвегии троих медиков госпитализировали после вакцины AstraZeneca

В Норвегии госпитализировали троих молодых медиков, которые сделали прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, все трое попали в больницу из-за того, что у них образовались тромбы. Они проходят лечение в стационаре.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения к 12 марта было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.