США согласились продать Германии патрульные самолеты на 1,8 миллиарда долларов

Госдепартамент США согласился продать Германии патрульные самолеты P-8A Poseidon на сумму около 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Минобороны США, передает РИА Новости.

Всего Госдеп утвердил возможную продажу пяти самолетов и сопутствующего оборудования общей стоимостью 1,77 миллиарда долларов. Американское агентство уже предоставило необходимый сертификат, который уведомляет об этом Конгресс США.

Отмечается, что сделка должна поддержать внешнюю политику и национальную безопасность страны, «улучшив безопасность союзника по НАТО».

P-8A Poseidon разработан для ВМС США на базе авиалайнера Boeing-737-800ERX.