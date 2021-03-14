Два похожих россиянина взломали Face ID и потребовали миллион долларов от Apple

В Екатеринбурге два похожих между собой друга взломали Face ID на iPad и потребовали от компании Apple компенсацию в миллион долларов. Такую сумму пообещал глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич любому, кто найдет уязвимость в устройстве компании. О том, как двое россиян добиваются компенсации, пишет Telegram-канал Mash.

По словам Даниила, он взял планшет у Никиты и хотел попросить у него код-пароль, как вдруг устройство разблокировалось по Face ID. Друзья решили обратиться в службу поддержки и потребовать компенсацию, но там им сказали, что подобных случаев практически не бывает, и посоветовали просто сбросить Face ID и установить его заново. Выплатить компенсацию им не предложили, но Даниил и Никита намерены добиваться озвученной Крстичом суммы.

Ранее Apple признала и исправила критическую ошибку в iPhone. Согласно описанию уязвимости в блоге специалиста по безопасности Яна Бира, системная брешь позволяла получить контроль над любым смартфоном Apple. Взлом можно было осуществить с помощью проприетарного протокола беспроводной ячеистой сети под названием AWDL. Обнаруженный специалистом механизм позволял получить удаленный доступ к фотографиям, сообщениям, электронной почте на iPhone, а также мониторить состояние девайса.