В iPhone нашли критическую ошибку

Apple признала и исправила критическую ошибку в iPhone. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на специалиста по безопасности Яна Бира (Ian Beer).

Согласно описанию уязвимости в блоге Бира, системная брешь позволяла получить контроль над любым смартфоном Apple. Взлом можно было осуществить с помощью проприетарного протокола беспроводной ячеистой сети под названием AWDL. Обнаруженный специалистом механизм позволял получить удаленный доступ к фотографиям, сообщениям, электронной почте на iPhone, а также мониторить состояние девайса.

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По словам Бира, на изучение технологии у него ушло порядка шести месяцев. Инструмент для удаленного взлома смартфонов инженер создал на базе мини-компьютера Raspberry Pi и двух адаптеров Wi-Fi. «Со специальным оборудованием диапазон связи может достигать сотен метров», — заявил специалист. Ян Бир заявил, что как только он собрал инструмент, ему удалось взломать все iPhone, находящиеся в радиусе действия.

Журналисты уточнили, что Apple уже исправила уязвимость и выпустила соответствующее обновление. По словам инженера, он не знает, получит ли премию от компании за обнаружение критической ошибки. Если это случится, то Бир пообещал перевести все вырученные средства на благотворительность.

Ранее специалисты Google обнаружили в iPhone несколько уязвимостей нулевого дня (zero day). Найденные системные бреши позволяли осуществлять удаленное выполнение кода и взлом iPhone, а также получать данные из памяти ядра ОС.