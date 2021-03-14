Помощник Лукашенко назвал три шока экономики 2020 года

В 2020 году Белоруссия пережила, по крайней мере, три шока. Самым тяжелым из них оказались массовые протесты после выборов главы государства. Об этом сообщил помощник президента по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский в эфире телеканала СТВ.

По его словам, массовые выступления граждан создают риски для экономического развития. Речь идет о том, что протестующие «противопоставили себя государству и его благосостоянию» и призывали к забастовкам, неуплате налогов и снятию средств с депозитов.

Другим вызовом для экономики стала пандемия коронавируса. По его оценкам, если бы в стране был введен тотальный локдаун, то ВВП республики снизилось бы еще на 5-6 процентов. «Когда малая страна, которая высочайшей ценой, напряженными усилиями добивалась своего присутствия на внешнем рынке, уйдет с этого рынка, то шансы вернуться снижаются», — объяснил Бельский.

Материалы по теме «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба? Трактор заглох Экономические успехи Лукашенко оказались блефом. Как белорусы разочаровались в нем?

Помимо этого в начале года в стране не были заключены контракты по поставке нефти, поэтому белорусская экономика в значительной степени столкнулась с риском недопоставок сырья. «Принимались самые неординарные решения: были заключены контракты и с Саудовской Аравией, и с Норвегией, и американский контракт у нас один был», — напомнил помощник главы государства Александра Лукашенко.

В конце февраля стало известно, что Минск планирует попросить у России очередной кредит. Как сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов, стороны сейчас ведут переговоры о привлечении денег на инфраструктурные проекты. В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов. Причем часть выделенных средств пойдет на погашение предыдущих кредитов от России.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа 2020 года. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.