Российский врач раскритиковала привычку долго спать в выходные

Долго спать в выходные может быть опасно для биоритмов человека. Кроме того, отдых не принесет нужного эффекта. Такую привычку в беседе с телеканалом «Звезда» раскритиковала российский терапевт и педиатр Ирина Добрецова.

«Утром, даже если это выходной, встаешь, открываешь глаза, даешь сигнал головному мозгу, что ты проснулся в тоже время, как и в рабочий день. А потом позволяешь себе час-полтора поваляться в кровати с ощущением расслабления, с ощущением, что выходной», — посоветовала врач.

Эксперт также объяснила, почему важно ложиться спать в 22:30. По ее словам, гормон меланин, отвечающий за борьбу со стрессом, согласно циркадным ритмам человека, вырабатывается в 23:00. Чтобы хорошо себя чувствовать, в это время нужно уже крепко спать.

Кроме того, Добрецова посоветовала недолго отдыхать днем. На такой сон достаточно потратить 20-30 минут в промежутке с 14:00 до 15:00.

Ранее врач-сомнолог Александр Мельников назвал способы укрепить иммунитет с помощью сна. Он также подчеркнул важность пробуждения в одно время в будни и выходные, однако во втором случае можно поспать на час подольше.