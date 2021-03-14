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Бывший президент Польши записал прощальное обращение перед операцией

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший президент Польши Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию на сердце. Оно размещено в Facebook политика.

«Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», — сказал он.

По информации газеты Super Express, которую приводит ТАСС, в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из электродов. Кроме того, 78-летний бывший глава государства страдает диабетом и рядом других проблем со здоровьем.

В феврале сообщалось, что Валенса начал искать дополнительную работу из-за пандемии коронавируса.

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