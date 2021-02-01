Бывший президент Польши стал искать работу из-за коронавируса

Бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии Лех Валенса стал искать дополнительную работу из-за пандемии коронавируса, сообщает портал Onet.

«Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», — приводит издание слова Валенсы, получившего образование электрика.

77-летний политик, по его собственным словам, не может найти дополнительных заработков — его жена тратит больше, чем получает их домохозяйство. После выхода на пенсию он ежемесячно получает 6 тысяч злотых, это около 1,6 тысячи долларов. Средняя зарплата в Польше составляет 4,9 тысячи злотых.

Еще в конце прошлого года Валенса рассказал СМИ о своей бедности и заявил, что «готовится идти просить милостыню».

Валенса учредил профсоюз «Солидарность» в 1980-х. В 1983-м он получил Нобелевскую премию мира, а возглавлял Польшу в 1990-1995 годах. До пандемии Валенса читал платные лекции в разных университетах мира.