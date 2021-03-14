Девушка пожаловалась на заказавшего воду на свидании парня и была осмеяна в сети

Девушка пожаловалась на заказавшего воду вместо шампанского или коктейлей на свидании парня и была осмеяна в сети. Историю опубликовал The Sun.

Пара пришла в ресторан, где решила заказать бургеры и картофель фри. Помимо этого, парень взял воду вместо газированных напитков.

Девушка опубликовала в соцсети фотографию романтического ужина, на которой запечатлен стакан воды со льдом и соломинкой. Она также сопроводила снимок подписью: «Ты знаешь, что он разорен, когда покупает тебе воду». Однако он нашел ее в сети и сделал репост записи, ответив: «Вы знаете, что разорены, когда зависите от кого-то другого, кто будет платить за вашу еду».

В комментариях девушку раскритиковали из-за возмущений по поводу воды. «Что не так с водой? Я всегда беру воду, когда выхожу из дома, если я не пью кофе. Не потому, что я слишком разорен, а потому, что мне это нравится», «На первом свидании в Starbucks всегда просто кофе. Я хочу, чтобы у нее был единственный стимул — встретиться со мной, а не бесплатный ужин», «Первые свидания в кофейне — всегда лучший вариант. Даже если дела идут плохо, это обойдется всего в несколько долларов», — отметили юзеры.

Сотни людей сошлись во мнении, что лучше посещать кофейни, чтобы избежать таких неловких ситуаций. Также часть пользователей предположила, что парень купил воду, потому что еда была и так достаточно вредной.

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