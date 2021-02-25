Девушка нашла в соцсетях понравившегося ей в метро незнакомца и напугала людей

Пользовательница видеоплатформы TikTok c ником @vvvicvictoria рассказала, как с помощью соцсетей нашла понравившегося ей в метро незнакомца. Люди, посмотревшие видео, испугались и сочли ее поведение странным.

«У всех нас есть лучший друг, который в прошлой жизни был агентом ФБР», — подписала девушка ролик. На первых кадрах юноша в черном пуховике, бордовых штанах и светлых кроссовках сидит в метро, удерживая между ног черный рюкзак. «Сейчас, когда бары и клубы закрыты, сложно встретить парня не на сайтах знакомств», — посетовала она.

Затем @vvvicvictoria рассказала, что увидела симпатичного парня, когда ехала на свидание к знакомому из дейтингового приложения Hinge. «К счастью, у него был опознавательный знак», — подчеркнула она, имея в виду логотип университета на рюкзаке пассажира. Девушка зашла на сайт учебного учреждения и по фотографии разыскала привлекшего ее незнакомца. Там же было указано его имя, благодаря чему девушка нашла его профиль в Instagram.

Тиктокерша написала ему в личные сообщения: «Привееет! Я видела тебя в метро, ты показался мне милым. Так что решила не упустить возможность познакомиться». Парень удивился и спросил, как она его нашла. Дальнейшая переписка не раскрывается.

«Некоторые могут решить, что я сталкер, но я лишь хочу сказать, что я всегда пытаюсь получить то, что хочу, и я считаю, что это отличная черта характера для девчонки», — объяснилась она. Позже @vvvicvictoria отметила, что парень из метро оказался в отношениях.

Пользователи сети признались, что поведение девушки встревожило их. «Если бы со мной так поступил какой-нибудь парень, я бы пришла в ужас», «Мне одной кажется, что это ненормально?», «Я правда не понимаю такое. Он буквально в двух шагах от тебя. Просто поздоровайся», — писали комментаторы.

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