Девушка раскрыла проверенный способ уснуть за пять минут и прославилась в TikTok

Студентка факультета психологии раскрыла проверенный способ уснуть за пять минут. Ее рекомендация появилась в TikTok-аккаунте @psychologee.

В видео, собравшем более четырех миллионов просмотров, девушка поделилась рекомендацией профессора по психологии. По ее словам, благодаря его совету она избавилась от бессонницы. Она объяснила, что перед сном нужно мысленно перечислять не связанные друг с другом слова, например, поставить в один ряд картофель и скрипку.

«Чем рандомнее, тем лучше», — заверила она.

Клип с рассказом, который прокомментировали тысячи пользователей, прославил автора. «Чем усерднее ты пытаешься уснуть, тем сложнее тебе это сделать, так что если сосредоточиться на рандомных вещах, можно уснуть быстрее», — согласился один из юзеров.

Другие пользователи подтвердили, что совет профессора, опубликованный @psychologee, работает. «Я попробовал это после просмотра видео, мне помогло», — писали они.

Ранее британец показал простой способ, как отделить белок от желтка с помощью чеснока, и удивил зрителей. Видео набрало миллионы просмотров и тысячи восхищенных комментариев в TikTok.