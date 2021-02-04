Юноша показал простой способ отделить белок от желтка с помощью чеснока

Британец показал простой способ, как отделить белок от желтка с помощью чеснока и удивил зрителей. Он выложил видео в TikTok.

Каллум Грей (Callum Gray) предлагает разбить сырое яйцо в миску, а затем повозить пальцами по очищенному зубчику чеснока. В ролике юноша демонстрирует, что после этого можно взять в руки желток, и он идеально отделится от белка. В конце видео Грей кладет желток в чашку, и в тарелке не остается никаких желтых следов.

Видео набрало девять миллионов просмотров и тысячи восхищенных комментариев. «Как до этого вообще можно было додуматься?» — удивился один из зрителей. «Братан, это какая-то магия», — отметил другой. Один из комментаторов предположил, что трюк работает, так как пальцы после чеснока становятся липкими.

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