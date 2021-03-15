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Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря

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Пекин накрыла мощнейшая песчаная буря, из-за чего небо китайской столицы окрасилось в оранжевый цвет. Очевидцы публикуют видео с необычным природным явлением в Twitter.

Китайский телеканал CGNT сообщает, что метеорологи объявили желтый уровень опасности. Песчаная буря, пришедшая из Монголии, привела к серьезному загрязнению воздуха. Видимость в столице составляет меньше 1000 метров, из-за чего в городе возникли пробки.

Метеорологи ожидают, что песчаная буря продлится до утра вторника, 16 марта, и затронет 12 провинций и городов Китая. Это стало самой сильной пылевой бурей в Китае за последние 10 лет.

Ранее мощнейшая песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Пострадали страны Персидского залива, в частности — Катар и Саудовская Аравия.

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