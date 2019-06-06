«Стена пыли» накрыла город в Техасе

Видеокамеры запечатлели момент, когда сильная пылевая буря накрыла город Лаббок в американском штате Техас. Ролик 5 июня опубликовал YouTube-канал Associated Press.
Агентство сообщило, что сильные грозы подняли с земли огромное количество пыли, которая обрушилась на город вместе с порывами ветра скоростью до 26 метров в секунду.
В марте 2018 года буря принесла песок из африканских пустынь на российское Причерноморье. Песочная взвесь покрыла горнолыжные курорты Кавказа, сделав их похожими на марсианский пейзаж.
В 2017 году песчаная буря в Индии обрушила стену дома во время празднования свадьбы. В результате погибли 22 человека.
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