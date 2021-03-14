Мощнейшая песчаная буря обрушилась на Африку и попала на видео

Мощнейшая песчаная буря обрушилась на несколько африканских стран. Видео произошедшего публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

По информации агентства, пострадали страны Персидского залива, в частности — Катар и Саудовская Аравия. На опубликованных кадрах видно, как огромная туча из песка стеной надвигается на палатки, установленные в пустыне. Людей в кадре почти нет, криков не слышно. За кадром раздается только свист ветра.

Ранее на южные регионы России обрушилась песчаная буря. Она снизила видимость на дорогах до 10 метров, затруднив движение автомобилей.