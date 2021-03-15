Рыбак поймал на удочку акулу-людоеда весом в полтонны

Житель американского штата Айдахо поймал в прибрежных водах Пенсаколы-Бич, штат Флорида, большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Видео с уловом опубликовано на YouTube-канале Big John Shark Fishing Adventures.

Американец, имя которого не уточняется, охотился с берега на акул, используя удочку. Рядом с ним находились другие рыбаки и организаторы экскурсии, ставшие свидетелями произошедшего. Пока хищник не показался на поверхности, владелец фирмы экскурсионных туров на рыбалку Биг Джон Маклин предположил, что мужчине попалась тигровая акула или мако.

Однако когда рыбу вытащили на мель, Маклин закричал, что рыбак поймал большую белую акулу. «Такого вы никогда больше не увидите», — заверил он. Мужчинам потребовалось около 35-40 минут, чтобы вытянуть самку на сушу. По подсчетам Маклина, выловленная рыба была примерно 3,7 метра в длину и весила около полутонны, сообщает WKRG-TV.

«Это происходит крайне редко и так неожиданно… Насколько я знаю, группа рыбаков из города Наварр поймала подобную особь три года назад, так что это редкость, — объяснил Маклин. — Никогда не думал, что я когда-нибудь в своей жизни поймаю акулу-людоеда…» Хищную рыбу в результате отпустили.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее житель английского города Херефорд, Великобритания, поймал акулу-мако весом в полтонны, которая считается самой быстрой акулой в мире. В конечном счете британец отпустил крупный улов.