Мужчина увидел натуральный цвет волос своей девушки и решил расстаться с ней. Соответствующая история и комментарии появились на портале Reddit.

Пользователь с никнеймом u/classic_clive разместил публикацию, в которой рассказал, что считает привлекательными девушек исключительно с рыжими волосами. По этому признаку он выбирал всех своих партнерш.

По словам 31-летнего автора поста, он был шокирован, когда узнал, что его нынешняя девушка не рыжая от природы, а красит волосы в салоне красоты. «Она сказала, что ей нужно подкрасить корни, и я увидел, что они русые: мне абсолютно не нравится такой оттенок волос», — пояснил он.

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Мужчина разозлился на партнершу и обвинил ее во лжи. Девушка, в свою очередь, ответила парню, что никогда не утверждала, что рыжий — ее натуральный цвет. После ссоры пара перестала общаться, в связи с чем автор публикации поинтересовался у юзеров, достаточно ли веская его причина для расставания.

Пользователи платформы обругали поступок мужчины в комментариях, отметив, что он не достоин своей возлюбленной. «Расстанься с ней, ей не нужен такой мелочный парень», «Ты просто ненормальный», «Ты не достоин такой девушки», «Ты похож на сумасшедшего фетишиста», — писали они.

В марте школа отказалась впустить ребенка на занятия из-за цвета его волос. Джейкоб Ли-Стоукс (Jacob Lee-Stokes) красил волосы в голубой и розовый цвета на карантине и не смог вывести упомянутые оттенки: его волосы стали светлыми у корней и более темными к кончикам. По словам матери ученика Джеммы Лининг (Gemma Leaning), школа посоветовала ее сыну полностью сбрить волосы.