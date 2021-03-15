Пенсионерка потерялась во время сбора диких овощей и пять дней выживала в горах

Пожилая жительница Тайваня потерялась в горах в уезде Хуалянь и выживала пять дней, пока ее не спасли. Об этом сообщает издание Focus Taiwan.

10 марта родственники сообщили о пропаже 88-летней У А-инь (Wu A-yin). Пенсионерка отправилась на скутере собирать дикие овощи и не вернулась домой.

На следующий день спасатели нашли скутер А-инь, который застрял в грязи недалеко от местного кладбища. Они прочесывали местность несколько дней, но нашли женщину только в воскресенье, 14 марта. Она лежала в кустах в 600 метрах к северу от оставленного ею скутера.

Женщина удивилась, когда увидела команду спасателей, так как думала, что отдыхает у себя дома. Позже семья А-инь пояснила, что у нее возрастные когнитивные нарушения.

У А-инь обнаружили легкую степень обезвоживания, порезы, ушибы и укусы насекомых. Женщина была в сознании, и ее состояние было стабильным. Пенсионерку на носилках доставили в больницу, где врачи провели ей обследование.

Женщина рассказала, что все эти дни питалась стеблями китайской серебряной травы, чтобы выжить. Она не смогла вспомнить, где она спала все это время. Ее внук Ян Тай-чан (Yang Tai-chang) подозревает, что бабушка нашла укрытие в зарослях травы.

Тай-чан поблагодарил спасателей за многодневные поиски и заявил, что сильная воля к жизни А-инь помогала ей в течение этих дней.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд потерявшийся мужчина 18 дней выживал в лесу и ел грибы. За это время он похудел на десять килограммов.