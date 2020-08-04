Девушка девять дней просидела одна в лесу и выжила

Полиция США разыскала пропавшую девушку, которая девять дней просидела одна в лесу в штате Вашингтон на северо-западе страны и выжила. Об этом сообщает газета The Sun.

24 июля 18-летняя Джованна Фуда (Giovanna Fuda) уехала на машине из дома, не сказав родителям о своих планах. Последний раз ее видели возле кофейни города Индекс. Камера видеонаблюдения запечатлела ее на парковке возле заведения.

На следующий день ее автомобиль обнаружили на обочине магистрали, ведущей к Каскадным горам. Полиции не удалось выследить пропавшую по номеру телефона, поскольку либо ее устройство было выключено, либо девушка находилась вне зоны доступа.

Спустя девять дней, 1 августа, Джованну нашли в лесном ущелье. По словам полицейских, девушка выжила благодаря тому, что ела дикие ягоды и пила воду из ущелья.

Американку доставили в местную больницу на обследование, состояние ее здоровья стабильно. «Это редкий случай, произошло настоящее чудо», — утверждает сержант Райан Абботт (Ryan Abbott).

По версии полиции, Джованна потерялась, когда искала заправку. Следователи планируют допросить пострадавшую, когда та восстановится.

Ранее сообщалось о жителе австралийского города Кованьяма, который оказался один со сломанной машиной в бушах в 100 километрах от дома. Он четыре дня выживал на сорокаградусной жаре в одних шортах.