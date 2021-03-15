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Христианам захотели запретить называть бога Аллахом

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Фото: Vincent Thian / AP

Правительство Малайзии подало апелляцию на решение Верховного суда страны: там постановили, что христиане могут называть бога «Аллахом» в религиозных публикациях. Об этом пишет The Straits Times.

Таким образом, христианской общине Малайзии, вероятно, запретят называть Аллаха по имени. Христиане считают, что запрет неоправдан, поскольку это нарушает их свободы. В общине настаивают, что это слово было заимствовано из арабского языка, и оно переводится как «Бог», а не как имя собственное.

При этом решение Верховного суда, вынесенное 10 марта, касалось дела одной христианки Джилл Билл из штата Сарауак: ей разрешили использовать слово «Аллах» для описания своих религиозных практик. Суд также разрешил использовать в христианских публикациях в образовательных целях слова «Кааба» (исламская святыня в Мекке), «Байталла» («дом Бога») и «Салят» («молитва»).

Билл подала иск 13 лет назад: тогда у нее конфисковали восемь компакт-дисков с учебными материалами. Это произошло из-за того, что на них было написано слово «Аллах». Судебный иск христианки совпал с другим делом, связанным с использованием слова «Аллах» католическим изданием The Herald. Газете запретили употреблять это слово, поскольку это якобы «может привести к путанице в обществе».

Официальной религией Малайзии является ислам. По некоторым данным, его исповедуют примерно 60 процентов населения.

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